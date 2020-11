"Une union indélébile" : Maradona et Naples, amour unique et infini

"Il y a un an, avec Kappa (l'équipementier, ndlr), nous avons pensé à un maillot spécial rappelant Diego Maradona, son Argentine adorée et le fort lien avec les habitants de Naples", explique le Napoli sur son site internet. "Nous espérions que Diego puisse le voir et pourquoi pas le mettre sur ses épaules pour vibrer avec nous", ajoute ce texte, accompagné des célèbres rayures verticales bleues et blanches du maillot argentin.