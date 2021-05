Christophe Galtier ne prendra pas la direction de Naples cet été. C'est l'ex-entraîneur de la Roma et de l'Inter Milan Luciano Spalletti qui succède à Gennaro Gattuso sur le banc du Napoli, comme annoncé samedi par le président du club Aurelio De Laurentiis. "Bienvenue Luciano, ensemble nous allons faire du beau travail", a affirmé le président napolitain sur Twitter.

Spalletti, 62 ans, est sans club depuis la fin de son expérience sur le banc de l'Inter Milan, qu'il avait emmenée en Ligue des champions lors de ses deux saisons de présence (2017-19).

Gattuso file lui à la Fiorentina

Ce sera l'objectif de nouveau assigné à Naples, qui a raté la C1 ces deux dernières saisons avec Gennaro Gattuso en finissant 7e en 2019-2020 puis 5e cette saison, et en laissant filer la qualification à cause d'un nul à domicile contre l'Hellas Vérone lors de la dernière journée dimanche dernier. Gennaro Gattuso, en froid depuis des mois avec son président, s'est engagé en début de semaine à la Fiorentina.

Spalletti compte à son palmarès deux Coupes d'Italie et une Supercoupe avec la Roma ainsi que deux titres de champion de Russie et une Coupe de Russie avec le Zenit Saint-Pétersbourg, où il a entraîné entre 2010 et 2014, entre ses deux expériences sur le banc des Giallorossi (2005-09, 2016-17).

