Malgré les turbulences, la Juventus compte bien tenir le choc et aller de l'avant. Sans révolution quelconque. Alors qu'un possible départ de Cristiano Ronaldo en fin de saison est évoqué de l'autre côté des Alpes (et pas que), Pavel Nedved, vice-président des Bianconeri, a assuré que le quintuple Ballon d'Or ne partirait pas. "Il ne se discute pas", a notamment confié l'ancien joueur de la Vieille Dame.

Ce qu'il se passera après, on verra

"Ronaldo a un contrat jusqu'en juin 2022 et il va rester, a ajouté Nedved. Ce qu'il se passera après, on verra. Cristiano, tant sur le plan technique que sur celui de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Il a marqué plus de 100 buts en 120 matches (...) C'est un garçon très simple, même si l'on ne croirait pas de l'extérieur. C'est le prototype du joueur moderne avec un talent immense et qui, avec beaucoup de travail, a atteint des objectifs incroyables."

Qui veut encore de Ronaldo ?

Concernant le futur d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve, Nedved s'est montré très clair. "Il restera entraîneur de la Juve, à 100%. On a épousé un projet avec Andrea, tout en connaissant les difficultés qu'il y aurait pu avoir (...) Nous savions qu'il y aurait des difficultés. Mais nous sommes très tranquilles (...) Il a tout pour devenir un très grand entraîneur."

