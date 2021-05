Gianluigi Donnarumma et l'AC Milan vivent une histoire d'amour décidement contrariée. Déjà bien secouée par la prolongation très compliquée du jeune gardien de 22 ans, il y a quatre ans pile, la relation entre les deux parties vit de nouveaux tourments en ce printemps 2021. En cause, évidemment, la situation contractuelle de l'international italien. En fin de contrat le 30 juin prochain, le portier milanais n'a toujours pas prolongé son bail et son départ devient de plus en plus dans l'air du temps.

Mécontents de cette situation, les ultras de l'AC Milan ont effectué samedi une mission commando à Milanello, le centre d'entraînement de l'AC Milan, où l'équipe était au vert avant d'affronter Bénévento lors de la 34e journée de Serie A (succès 2-0). Selon Sky Italia, une délégation d'ultras de la Curva Sud a demandé à voir le joueur. Une requête refusée un temps par Donnarumma et l'AC Milan pour des raisons de sécurité. Vu la situation tendue sur place, "Gigio" s'est finalement exécuté. Mais la rencontre a tourné au vinaigre et des noms d'oiseaux ont fusé selon Sky.

Les ultras ne veulent pas voir Donnarumma contre la Juve sans prolongation

Le média italien a également annoncé que les ultras avaient demandé à Donnarumma de ne pas jouer la semaine prochaine lors du match Juventus - AC Milan, s'il n'avait pas au préalable prolongé son contrat avec Milan. Ce choc de la 35e journée de Serie A, prévu dimanche prochain à Turin, sera capital pour la qualification en Ligue des champions. En effet, les dernières rumeurs envoient... le portier milanais à la Juve la saison prochaine. La Vieille Dame, elle, doit impérativement valider son billet pour la C1 pour partir à l'assaut de "Gigio".

Interrogé sur cette demande particulière, Stefano Pioli, le technicien de l'AC Milan, a précisé à Sky qu'il comptait bien aligner son gardien pour ce match crucial. "S’il sera sur le terrain contre la Juve ? Absolument. C’est notre gardien. Il est serein, tranquille et concentré (...) On doit se concentrer sur le présent.”

