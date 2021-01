Pelé ne cesse d'être dépassé ces derniers temps. Déjà dépossédé du record du nombre de buts dans un même club par Messi, le Brésilien a vu Cristiano Ronaldo lui chiper la place sur le podiuml des buteurs en match officiel. Pelé s'était arrêté à 757, le Portugais a inscrit ses 757e et 758e but ce dimanche lors du large succès de la Juventus Turin sur l'Udinese ce dimanche soir.

Cristiano Ronaldo n'est désormais devancé que par deux hommes. Josef Bican, international autrichien et Tchécoslovaque dans les années 30 et 40, et ses 805 buts mais aussi Romario qui avait atteint le total de 772 buts durant sa carrière longue de 24 ans. Le Brésilien est la prochaine cible de CR7 qui pourrait le rattraper dès cette saison. En revanche, pour revenir sur Bican, le Portugais devra sans doute attendre la saison 2021/2022.