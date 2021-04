Zlatan à Milan, ça tend à durer. Arrivé il y a un peu plus d'un an dans le costume du sauveur, le géant suédois a pour l'instant bien rempli sa mission, et devrait la continuer un peu plus longtemps. A 39 ans, et en fin de contrat en juin prochain, le buteur devrait prolonger dans les prochains jours selon la Gazzetta dello Sport.

Arrivé en provenance du Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic avait inscrit 10 buts en 18 rencontres lors de la deuxième partie de saison 2019-2020. Cette saison, l'ancien du PSG a inscrit 15 buts en 16 rencontres, et s'affiche clairement comme le leader offensif des Rossoneri deuxièmes de Serie A, avec 15 buts en 16 sorties.

Serie A Ses rivaux calent, l'Inter en profite HIER À 20:39

Sky Italia, l'annonce de sa prolongation interviendra dans les 10 prochains jours. Grâce à ses performances sous le maillot rouge et noir, Ibrahimovic a même récemment Quelque peu pénalisé par les blessures, le numéro 11 milanais est tout de même le patron de son équipe, et visiblement pour encore un petit peu plu longtemps. Selon, l'annonce de sa prolongation interviendra dans les 10 prochains jours. Grâce à ses performances sous le maillot rouge et noir, Ibrahimovic a même récemment retrouvé le chemin de la sélection suédoise , qu'il souhaite accompagner à l'Euro l'été prochain. Un vrai Benjamin Button ce Zlatan !

Zlatan touché en plein coeur: "Mon fils a pleuré quand je l'ai quitté"

Serie A Ça va mal pour la Juve : Un nul dans le derby et deux points qui s'envolent HIER À 17:59