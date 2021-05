Trois ans après son arrivée chez les Bianconeri, le quintuple Ballon d'Or se poserait des questions sur son avenir, surtout si la Juventus Turin ne se qualifiait pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions. D'après Sport, la piste Griezmann serait plausible en cas de départ du Portugais. Cependant, la Vieille Dame est frappée par la crise économique et pourrait privilégier un prêt d'un an dans un premier temps, tout en prenant en charge le salaire de l'ex-joueur de l'Atletico Madrid.

Jeudi matin,révélait que la direction barcelonaise tablait sur le départ de 10 à 15 joueurs cet été . En effet, les Blaugrana ont dépassé le milliard de dettes et vont devoir faire des économies. Ainsi,annonçait en milieu de semaine que Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Antoine Griezmann pourraient également partir en cas de belle offre. Pour sa part, le champion du monde 2018 n'a jamais laissé penser qu'il souhaitait quitter le Barça. Ses statistiques de cette saison (19 buts et 12 passes décisives), plus en phase avec ses standards de l'Atletico Madrid, vont notamment dans ce sens.