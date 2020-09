"Merci pour tout et bonne chance Pipita". Il était 20h06 ce jeudi lorsque la Juventus a officialisé la nouvelle : Gonzalo Higuain n'est plus un joueur de la Vieille Dame. L'Argentin et le champion d'Italie se sont mis d'accord pour mettre fin à leur collaboration. L'attaquant international de 32 ans devrait poursuivre sa carrière en MLS. Son nom a en effet été cité du côté de l'Inter Miami. Dans l'autre sens, la Juventus s'apprête à accueillir un nouvel attaquant. Selon les dernières informations de Sky Italia, Edin Dzeko aurait trouvé un accord avec le club turinois. L'attaquant romain pourrait y passer sa visite médicale dans les prochaines heures.