Cependant, les discussions entre les deux clubs seraient déjà assez avancées. La transaction pourrait ainsi atteindre 16,5 millions d'euros bonus compris. Mais l'AC Milan ne serait pas le seul sur le coup. RMC Sport précise que le Borussia Dortmund et un autre grand club européen, dont le nom n'a pas filtré, étaient toujours en course pour tenter d'arracher la signature de Mike Maignan, qui vise le titre de champion de France en cette fin de saison avec le LOSC.

D'après une source proche de l'AC Milan, la question de l'éventuel transfert de Mike Maignan serait conditionnée par l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but milanais sera en fin de contrat avec le club lombard en juin prochain et il n'a, à l'heure actuelle, toujours pas prolongé. Si la presse italienne évoque un possible départ vers la Juventus Turin , rien n'est encore assuré concernant l'avenir de l'international italien (25 sélections)... et donc celui de Mike Maignan.