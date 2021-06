Neuf ans après son départ de Montpellier pour Arsenal, Olivier Giroud semblerait prêt à quitter l'Angleterre. Selon La Gazzetta dello Sport , le champion du monde 2018, convoqué dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour l'Euro, aurait choisi de rejoindre l'AC Milan , malgré une offre de prolongation de Chelsea. Les Rossoneri lui proposeraient un contrat de deux ans et un salaire de 4 millions d'euros par an, précise le quotidien italien.

L'attaquant qui fêtera ses 35 ans le 30 septembre prochain serait enclin à jouer avec Zlatan Ibrahimovic. Alors que le club lombard va retrouver la Ligue des champions sept ans après sa dernière participation, Stefano Pioli souhaiterait renforcer son attaque. En effet, Mario Mandzukic, recruté l'hiver dernier et qui a enchaîné les blessures au cours des six derniers mois, ne devrait pas être conservé par le deuxième de Serie A.

En janvier 2020, Olivier Giroud avait été tout proche de rejoindre l'Inter Milan puis la Lazio Rome . Mais à chaque fois, Frank Lampard, l'ex-entraîneur de Chelsea, avait refusé de voir partir l'attaquant français. Un an et demi plus tard, l'opportunité Serie A se présente de nouveau et tous les signaux semblent être au vert pour que le champion de France 2012, libre de tout contrat, rejoigne l'AC Milan.