L'AS Rome n'a pas tremblé. Dimanche après-midi, elle s'est imposée face à l'Udinese lors de la 22e journée de Serie A (3-0). Les Romains se sont appuyés sur un très bon début de match ponctué par un doublé de Jordan Veretout, et sur un troisième but, tardif, de Pedro, pour s'adjuger la victoire, et reprendre par la même occasion la troisième place à la Juventus, vaincue samedi soir à Naples. La Vieille Dame compte ceci-dit un match en moins.

Très en jambes dès le coup d'envoi, les joueurs de Paulo Fonseca ont rapidement pris l'avantage à la suite d'un très bon centre de Mancini repris victorieusement de la tête par Veretout. Le milieu de terrain français a inscrit ses huitième et neuvième buts de la saison, en signant un doublé à la 25e minute sur un pénalty obtenu par Mkhitaryan. Les Giallorossi auraient même pu aggraver le score si le but de Lorenzo Pellegrini à la 29e minute n'avait pas été refusé par le VAR pour une faute au début de l'action. Ils l'ont fait en toute fin de match, grâce à un but de renard de Pedro dans le temps additionnel, à l'affût après une frappe de Dzeko.

Jordan Veretout fête un de ses buts Crédit: Getty Images

La Roma a pu faire tourner

Les joueurs de l'Udinese n'ont jamais vraiment inquiété le gardien Pau Lopez, hormis sur un coup-franc juste au-dessus de Rodrigo de Paul (56e) et un face-à-face très mal négocié par Gerard Deulofeu (69e). Avec ce revers, ils perdent une place au classement et se retrouvent à la 13e position.

Les joueurs de l'AS Rome ont même pu se permettre de gérer en deuxième mi-temps et d'effectuer des rotations, eux qui avaient sûrement déjà la tête à leur match de Ligue Europa contre Braga jeudi prochain. Avec ce succès, les partenaires de Jordan Veretout reprennent donc troisième place à la Juventus Turin, qui leur avait subtilisée lors de la victoire 2-0 des Bianconeri le week-end dernier, et reviennent à six points du leader, l'AC Milan.

