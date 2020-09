Football

VIDEO - Juventus - Alvaro Morata, grande arnaque ou oiseau rare ?

MERCATO - Recruté mardi par la Juventus Turin, Alvaro Morata continue d'affoler les géants européens et garnit un CV déjà rempli. En carrière, l'Espagnol cumule 224 millions d'euros sur son nom, le troisième plus gros total de l'histoire., avec des stats limitées. Martin Mosnier et Cyril Morin se penchent sur le paradoxe. Retrouvez Mercredi Mercato en intégralité sur les plateformes de podcast.

00:06:29, 4597 vues, il y a 2 heures