Libre depuis la fin de son bref contrat à l'AC Milan, Mario Mandzukic a décidé de ne pas rempiler. L'attaquant croate a annoncé vendredi l'arrêt de sa carrière, à 35 ans. Il l'a annoncé dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, adressée au "petit Mario" qu'il était : "Quand tu mettras ces crampons pour la première fois, tu ne pourras pas imaginer ce que tu vivras dans le football. Tu marqueras des buts dans les plus grands stades, et tu gagneras les plus grands trophées avec les plus grands clubs. [...] Tu contribueras à écrire l'histoire du sport croate."

Deuxième meilleur buteur de sa sélection derrière Davor Suker, avec 33 buts, l'ancien du Bayern Munich et de la Juventus Turin prend sa retraite auréolé d'un palmarès impressionnant : une Ligue des champions et une Supercoupe d'Europe, quatre titres en Serie A et trois Coupes d'Italie, deux titres en Bundesliga en deux Coupes d'Allemagne, notamment. Il a également marqué, contre l'Angleterre, le but envoyant la Croatie en finale du Mondial 2018.

