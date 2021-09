Une défaite dans le chaud derby romain et José Mourinho est redevenu lui-même. Au bout d'un match particulièrement animé, la Roma a concédé face à la Lazio (3-2) sa deuxième défaite de rang à l'extérieur. De quoi noircir quelque peu le début de saison de la Louve qui, jusqu'ici, était quasi parfait. De quoi considérablement irriter, aussi, le technicien portugais, débarqué dans la Ville Éternelle pour enfin trouver un nouveau souffle.

Je pense que mon équipe était la meilleure sur le terrain

Plutôt convaincu par la prestation de son équipe, malgré le revers, l'ex Special One a bien moins apprécié celle de l'arbitre. "Malheureusement, un match fantastique a été gâché par l'arbitre et le VAR, qui n'étaient pas au niveau", a lâché l'entraîneur de 58 ans sur DAZN, après la rencontre. Le coach des Giallorossi estime que son équipe aurait dû bénéficier d'un penalty à la 18e minute, à la suite d'un contact entre Nicolo Zaniolo et Elseid Hysaj dans la surface. Et sur l'action suivante, Pedro - ancien de la Roma - a donné un avantage de deux buts à la Lazio.

"Sur le deuxième but, l'arbitre s'est trompé sur le terrain et le VAR s'est trompé en dehors, a-t-il ajouté. Il y a eu 2-0 alors qu'il aurait dû y avoir 1-1. Le fait que Lucas Leiva n'ait pas écopé d'un second carton jaune a également pesé lourd. Je pense que mon équipe était la meilleure sur le terrain aujourd'hui. Nous avons dominé et posé d'énormes problèmes à l'adversaire, qui a pu contrôler les dernières minutes comme il le voulait. Et parce que l'arbitre leur a permis de le faire." Cette fois, c'est sûr, l'aventure romaine du "Mou" est bel et bien lancée.

