On ne connaît pas encore l’héritage que laissera Olivier Giroud dans le patrimoine du football français. Quand les générations à venir se pencheront sur le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus, elles verront son nom, juste au-dessus de Michel Platini et, pour l’instant, juste en dessous de Thierry Henry.

Elles verront aussi le profil d’un joueur que personne n’attendait à pareille fête. Au moment où Titi tirait sa révérence avec les Bleus, "Oliv" rejoignait Montpellier à 24 ans avec l’étiquette de meilleur buteur de L2 du côté de Tours. On était loin, très loin, des Bleus, du Stade de France, de Moscou et de ce classement éternel.

Giroud, c’est l’anti-crack, c’est l’attaquant en décalage avec son époque où les potentiels sont repérés dès le plus jeune âge et où on attend monts et merveilles sur chaque action. Giroud, c’est le buteur à papa, qui finit le travail des copains et répond aux critiques uniquement par les buts, sans s’aventurer dans un style explosif qui ne lui correspond pas. Giroud est anachronique et c’est franchement rafraîchissant. Giroud est atypique et c’est toujours surprenant.

Atypique, comme sa carrière, démarrée à Grenoble et prolongée depuis ce vendredi à Milan dans l’un des clubs à l’histoire la plus chargée du continent. A l’AC Milan, le Français arrive dans une position qu’il connaît sur le bout des doigts : numéro 2… à moins que.

9 ans de Londres, surtout pas dans l’ombre

Officiellement, le remplaçant de Zlatan Ibrahimovic, c’est lui. La stature du Suédois, encore impressionnant à 40 ans, empêche d’imaginer une autre hiérarchie. Officieusement, Giroud aura une carte à jouer. Gravement blessé au genou gauche en fin de saison dernière, le Z ne connaît pas encore exactement sa date de reprise. Alors que l’AC Milan retrouve enfin le parfum des joutes de C1, la cadence risque vite de devenir infernale pour un seul attaquant, aussi solaire soit-il. C’est ici qu’entrera en scène Giroud. Numéro 2 sur le papier, mais avec un temps de jeu plus proche d’un numéro un bis.

En 2012, c’est un peu par hasard qu’il se retrouve dans le costume de titulaire après le départ du capitaine van Persie à Manchester United. Il joue, beaucoup. Marque, déjà. Jusqu’en 2016, le first pick d’Arsenal devant, c’est lui même si Alexis Sanchez ou Danny Welbeck viennent ronger quelque peu son périmètre. 2016, c’est la bascule à ce rôle de supersub auquel on l’a trop longtemps résumé. La prise de pouvoir du Chilien, combinée à l’arrivée d’Alexandre Lacazette en 2017, pousse Giroud à se trouver une porte de sortie. Ce sera celle d’à côté, à Chelsea.

Chez les Gunners, outre des buts promis à la postérité , il enchaînera 253 matches en six saisons (63 minutes de temps de jeu de moyenne) et marquera 105 fois. Chez les Blues, en 2018-2019, il croque Morata et Higuain (arrivé fin janvier) pour être l’attaquant le plus utilisé du club. Arrive alors Frank Lampard qui donne le pouvoir à Tammy Abraham. Au premier coup de mou du jeunot, notamment lors du restart post-Covid, Giroud reprend la main.

Cette saison, son quadruplé face à Séville et son retourné exceptionnel face à l’Atlético auront ouvert la voie au sacre surprise des hommes de Thomas Tuchel en C1. Et si l’Allemand a clairement tranché en faveur de Werner, il n’en reste pas moins que le Français aura terminé la saison à un petit but de l’Allemand malgré 20 matches de moins…

A lui, on ne lui parle pas de statut

Il a une grande expérience, et nous avons besoin ici de personnes qui ont gagné des trophées, avait validé Ibra auprès de la Gazzetta. Plus il y aura de champions, mieux ce sera". Au fond, la hiérarchie, les statuts, peu importe. Pour Olivier Giroud, ces notions ne sont pas pertinentes, même si son égo transpire parfois en interview, lorsqu’il mentionne les buts importants marqués ou lorsqu’il souligne les manques collectifs autour de lui . Plus son rôle semble être définitif, plus ses chances de renverser la table sont grandes. Didier Deschamps, Arsène Wenger, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard et même Thomas Tuchel : tous ont adoré travailler avec un vrai professionnel, tous ont galéré au moment de l’écarter du onze de départ. Même Zlatan est déjà conquis par l'homme qui, mine de rien, dispose d'une C1, d'une C3 et d'une Coupe du monde dans son armoire personnelle. ", avait validé Ibra auprès de la Gazzetta.".

Stefano Pioli est donc prévenu : son inamovible 4-2-3-1 pourrait ne pas survivre à l’arrivée de Giroud. D’ailleurs, le Corriere della Sera affirmait vendredi qu’une association Zlatan-Giroud pourrait être dans les cartons. Après tout, à bientôt 35 ans, s’il y a bien une chose dont on est sûr concernant le Grenoblois, c’est qu’il ne finira jamais de nous surprendre.

