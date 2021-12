Nouveau coup d'arrêt pour le Napoli. Dans le dur physiquement depuis quelques matches, les hommes de Luciano Spaletti ont encore mordu la poussière, à domicile cette fois-ci samedi. Face à une formation de l'Atalanta Bergame toujours aussi séduisante dans le jeu et ne baissant jamais les bras, Naples s'est incliné (2-3) et perd sa première place. Leader avant le coup d'envoi de la 16e journée, les Partenopei sont 3es après cette défaite et les victoires du Milan AC et de l'Inter Milan.

Ad

Serie A Pasalic voit triple avec l'Atalanta, la Fiorentina de Vlahovic se reprend 30/11/2021 À 19:55

Plus d'informations à suivre...

Serie A Un hommage à Diego et un carton : soirée parfaite pour le Napoli 28/11/2021 À 21:42