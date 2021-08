La Juventus Turin ne s'est pas encore prononcée publiquement sur la gravité de la blessure du champion d'Europe 2016, mais d'après les médias italiens l'optimisme serait de mise du côté de la Vieille Dame. Depuis dimanche, les faits et gestes de Cristiano Ronaldo sont scrutés de près en Italie et dans le monde entier. Pour l'ouverture de la Serie A, dimanche sur le terrain de l'Udinese (2-2), le Portugais a débuté sur le banc, suscitant toutes les interrogations et obligeant Massimiliano Allegri et Pavel Nedved à éteindre l'incendie une fois le match terminé, sur un but refusé à CR7.