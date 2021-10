Football

Euroscout - Serie A, avant Atalanta - AC Milan en Serie A : Daniel Maldini reprend le flambeau de la dynastie Maldini

SERIE A - Pas facile de marcher dans les pas de son père, surtout lorsque celui-ci a été capitaine emblématique du Milan AC et lui-même fils d'une icone du club lombard. C'est pourtant ce que réalise Daniel Maldini, jeune milieu offensif au talent qui grimpe. Lancé dans le grand bain par Stefano Pioli, il a inscrit son 1er but lors de sa première titularisation en Serie A. Et ce n'est pas fini.

00:02:40, il y a 39 minutes