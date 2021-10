Dzeko a mis son costume de héros. Malmenée et menée au score par Sassuolo pendant presque une heure de jeu, l'Inter Milan s'en est sortie et s'est imposée grâce à son buteur bosnien (2-1). A peine une minute après son entrée et dès son premier ballon, Edin Dzeko a repris de la tête un centre côté gauche d'Ivan Perisic pour égaliser face à une équipe de Sassuolo jusque-là épatante, avant de provoquer un penalty transformé par Lautaro Martinez scellant le sort du match (78e).

Arrivé cet été, l'ancien buteur de la Roma Dzeko a déjà inscrit 6 réalisations cette saison sous son nouveau maillot. La formation d'Alessio Dionisi avait avant cela dominé les champions d'Italie en titre, à l'image de l'activité sans faille de l'attaquant ivoirien Jérémie Boga ou de l'ancien milieu marseillais Maxime Lopez. Boga a d'ailleurs permis aux siens d'ouvrir le score en provoquant un penalty à la 22e minute, transformé par Berardi.

Face au visage méconnaissable des Interistes, Simone Inzaghi a alors choisi d'effectuer un quadruple changement avant l'heure de jeu. Un choix tout de suite payant qui permet à l'Inter de passer provisoirement devant l'AC Milan, en déplacement sur la pelouse de l'Atalanta Bergame ce dimanche (20h45), et de revenir à un point du leader Naples, qui affrontera la Fiorentina.

