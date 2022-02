"Il est prêt". En conférence de presse d’avant-match, Stefano Pioli ne croyait pas si bien dire au moment de déclarer qu’Olivier Giroud détiendrait les clés de la pointe de son attaque pour disputer le derby milanais qui s’annonçait brûlant. Profitant de la blessure au tendon d’Achille de Zlatan Ibrahimovic, l’international français a vécu son tout premier match face à l’Inter Milan depuis son arrivée en Lombardie. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il a relevé le défi avec brio.

"Que Zlatan manque à l'appel, c'est décevant. On a beaucoup progressé avec lui, mais on doit montrer qu'on est fort aussi sans lui". Les mots du tacticien italien ont apparemment été bien entendus par Olivier Giroud, qui s’est montré à la hauteur de l’événement. Pourtant, rien n’a commencé comme prévu pour les Rossoneri et leur attaquant de pointe. Après un duel perdu face à Stefan De Vrij (7e) et un but refusé à Denzel Dumfries pour une légère position de hors-jeu (10e), Mike Maignan a dû s’employer à de trop nombreuses reprises (11e, 13e, 26e, 28e) pour permettre à sa formation de ne pas courir après le score.

Une belle frayeur et des efforts vains

Dominé et acculé par la force de frappe des leaders de Serie A, l’AC Milan a longtemps été dans l’incapacité de se montrer dangereuse. Sevré de ballon, Olivier Giroud s’est même fait une belle frayeur : touché à un genou lors d’une mauvaise réception, le champion du monde 2018 a dû consulter son staff médical pour être certain de pouvoir garder sa place. Mais plus de peur que de mal pour le grand attaquant de 35 ans, qui n’a pas hésité à hausser le ton à la suite d’une vulgaire faute de marquage sur Ivan Perisic offrant l’ouverture du score à l’Inter Milan (1-0, 39e).

Olivier Giroud buteur contre l'AC Milan contre l'Inter en Serie A le 5 février 2022 Crédit: Getty Images

Frustré d’être si peu servi sur la pelouse d’un stade de San Siro à moitié plein, Covid oblige, Olivier Giroud a rongé son frein, enchaînant les appels… jusqu’à ce que son exemplarité soit récompensée. "J'étais un peu frustré en première période, comme toute l'équipe parce qu'on n'avait pas très bien joué. J'espérais bien avoir un ou deux ballons dans la surface", a-t-il déclaré au terme de la rencontre, pour le résultat escompté.

Opportuniste, c’est bien lui qui a réussi à glisser le bout de son pied pour reprendre un tir manqué de Brahim Diaz au second poteau, et remettre l’AC Milan à hauteur (1-1, 75e). De quoi donner raison à la déclaration de Stefano Pioli à la veille de ce choc de la 24e journée : "Giroud est un footballeur intelligent et complet, il sait se raccorder au jeu mais surtout il sait parfaitement occuper la surface".

Le héros de San Siro

Complètement galvanisés par cette égalisation, les Rossoneri sont directement retournés à l’offensive. Et quatre petites minutes plus tard, le miracle s’est produit : servi par Davide Calabria dans son habituelle position de pivot, Olivier Giroud a éliminé Stefan De Vrij avant de décocher un puissant tir du gauche laissant Samir Handanovic sur ses talons (2-1, 79e). Après une première partie de championnat en demi-teinte à cause d’une blessure récurrente au dos et de sa concurrence avec Zlatan Ibrahimovic (14 matches, dont seulement 8 en tant que titulaire), Giroud a retrouvé ce samedi ce qui fait de lui un footballeur si spécial : il est redevenu le héros le héros de San Siro.

Sa performance, aussi réaliste que méritée, permet à l'AC Milan de se relancer totalement dans la bataille pour le Scudetto, ramenant les Rossoneri à un petit point de leur victime du soir. "Un derby c'est un match qui se gagne, on est de retour dans la course", a tout simplement conclu le numéo 9 du Milan. Et pour se souvenir de cette soirée qui restera gravée au fer rouge, Olivier Giroud a profité de l'ovation de ses tifosi pendant de longues minutes, dans ce stade San Siro où l'ex-attaquant de Chelsea se plait de plus en plus, et où il a marqué ses huit buts de la saison (sept en Serie A, un en Coupe d'Italie).

