La Salernitana, promu cette saison dans l'élite italienne, a annoncé ce mardi avoir "relevé de leurs fonctions l'entraîneur de l'équipe première Stefano Colantuono et deux de ses adjoints". Quelques heures plus tard, le club de Salerne a officialisé dans un second communiqué la nomination de Davide Nicola, 48 ans, ex-entraîneur de l'Udinese, du Genoa et du Torino.

A 59 ans, Stefano Colantuoni était arrivé à la mi-octobre pour succéder à Fabrizio Castori, lui aussi évincé faute de résultats. La Salernitana, de retour en Serie A pour la première fois depuis 1999, vit un chemin de croix cette saison en dépit du gros coup estival tenté avec le recrutement de Franck Ribéry. Les Grenats sont derniers avec treize points (et deux matches en retard à jouer), à huit longueurs du premier non relégable, Venise (17e).

Davide Nicola connaîtra un rude baptême du feu ce samedi avec la réception du leader, l'AC Milan, pour le compte de la 26e journée du championnat italien.

