Un être vous manque est tout est dépeuplé ? Pour son premier match officiel sans Dusan Vlahovic, transféré à la Juventus, la Fiorentina a vécu une soirée chauchemardesque à domicile, encaissant un douloureux 0-3 par la Lazio Rome.

Ciro Immobile, co-meilleur buteur du championnat avec Vlahovic avant le coup d'envoi, en a profité pour prendre seul la tête du classement avec son 18e but, en attendant les débuts du Serbe sous le maillot de la Juventus, ce dimanche soir contre l'Hellas Vérone.

Immobile en bourreau

Après l'ouverture du score signée Sergej Milinkovic-Savic (1-0, 52e), Immobile a mis les Laziali à l'abri en concluant victorieusement un raid solitaire (2-0, 70e). L'avant-centre de la Nazionale a frôlé le doublé sur une autre incursion mais c'est finalement le défenseur florentin Cristiano Biraghi qui a prolongé contre son camp sa frappe pour le 3-0 romain (81e).

Pour son premier match depuis le transfert de Vlahovic à Turin, plus grosse transaction jamais conclue en Italie pendant un mercato hivernal, la Fiorentina est donc restée muette. Les recrues Arthur Cabral et Krzysztof Piatek n'ont pas (encore) fait oublier le Serbe et la Fiorentina recule à la 8e place (mais avec un match en retard à disputer), à trois longueurs de son adversaire du soir qui rejoint la Roma à la 6e place du classement de Serie A.

