A la veille du confinement, en mars 2020, Francesco Caputo avait réconforté les Italiens avec un mot exhibé après un but : "Tout ira bien, restez à la maison". Aujourd'hui, c'est "au stade" qu'il les invite à venir toujours plus nombreux. Deux ans après, quel message voudrait-il envoyer, au moment où les restrictions s'allègent, avec une jauge maximale de nouveau revenue à 75% dans les stades italiens contre 50% auparavant ?

"Eh, il faut que j'y réfléchisse... Il y a deux ans, je n'y avais pas spécialement pensé avant, cela m'était venu le jour même du match", répond à l'AFP l'attaquant de 34 ans, qui évolue à la Sampdoria Gênes depuis l'été dernier. "Ce serait sans doute un message d'espoir. Sortez de chez vous, venez au stade...!", ajoute-t-il dans un sourire.

"Avec les ouvertures, les fermetures, les changements de situations, des supporters ont fait le choix de ne plus venir au stade. Ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, on a besoin du public", témoigne "Ciccio", auteur de six buts cette saison.

Francesco Caputo avait marqué les esprits dans la Péninsule quand avait surgi la pandémie de Covid-19. C'était le 9 mars 2020 et il disputait avec Sassuolo, contre Brescia, ce qui serait le dernier match joué (à huis clos) en Italie avant le confinement et la suspension des compétitions, dans ce pays durement touché, le premier en Europe.

Après le premier de ses deux buts, il avait exhibé une feuille devant les caméras : "Andra tutto bene. Restate a casa": "Tout ira bien, restez à la maison". Des mots également utilisés, quelques heures plus tard, par le chef du gouvernement. "Ce message avait été spontané, pour essayer d'aider tout le monde, un message fait avec le coeur", raconte le joueur originaire des Pouilles (sud). "Et pas seulement en tant que footballeur. Ayant trois enfants, je me sentais une obligation de leur faire comprendre aussi que la situation était très particulière."

"Depuis deux ans, la situation a évidemment totalement changé, avec tous les gens vaccinés, toutes les précautions prises pendant cette période, aujourd'hui on vit avec le virus", note-t-il. Pour autant, tout n'est pas revenu à la "normalité", y compris quand on est footballeur professionnel : "Il y a encore beaucoup de limitations. Les tests, les contrôles, les masques qu'il faut porter constamment", même avec les coéquipiers. "Ce n'est pas facile, mais on doit seulement essayer de les respecter pour sortir de cette situation et pouvoir, surtout pour les plus jeunes, retrouver la vie normale", ajoute l'attaquant.

Deux sélections avec l'Italie

S'il admet que reprendre avait été difficile après le confinement, notamment "physiquement", Francesco Caputo a aujourd'hui retrouvé toute sa combativité pour assurer le maintien de la Sampdoria. Une mission pour laquelle le club ligurien compte sur son expérience, comme celle des autres vétérans Fabio Quagliarella (39 ans) ou Antonio Candreva (35 ans ce lundi). "Notre expérience peut être très utile, oui, en particulier dans les moments de difficulté sur le terrain parce qu'on a malgré tout derrière nous de nombreux championnats. On doit être les premiers à entraîner les plus jeunes", souligne-t-il.

Il se garde de le dire mais on l'imagine aussi prêt à accourir en cas d'appel de Roberto Mancini pour aider l'équipe d'Italie, dont l'attaque patine depuis quelques mois, en vue des barrages de qualification au Mondial 2022, prévus fin mars. Ses deux uniques sélections, à l'automne 2020, avaient constitué une belle récompense pour ce joueur longtemps cantonné aux joutes de deuxième division avant de se faire enfin un nom en Serie A, la trentaine approchant.

"C'est au sélectionneur de choisir. On a beaucoup d'attaquants forts en Italie. Ce sont deux matches qui peuvent nous emmener au Mondial, ce serait une grande déception de ne pas y aller, en tant que champions d'Europe", a-t-il conclu.

