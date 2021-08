En Italie, tout le monde savait plus ou moins que la belle histoire entre Alejandro Gomez et l'Atalanta Bergame ne s'était pas vraiment bien terminée en janvier dernier. Cette fois, le peu de doute qui pouvait encore subsister n'a plus lieu d'être. Oui, le "Papu", ex-capitaine de la Dea, a bien eu une altercation avec Gian Piero Gasperini, son ancien technicien et toujours sur le banc de la Dea.

"Je présume que je n'ai pas une bonne attitude lors d'un match de C1 contre Midtjylland en désobéissant à une consigne tactique, révèle-t-il au quotidien argentin La Nacion. Il manquait dix minutes et il m'a demandé de me décaler à droite, alors que je jouais très bien à gauche. Je lui ai dit "non". J'imagine que cette réponse, durant le match et devant les caméras, a mis en place une situation parfaite pour qu'il s'énerve très fort. Il m'a remplacé à la mi-temps, je l'avais compris avant. Mais dans le vestiaire, il a dépassé la limite en voulant m'agresser physiquement (...) A ce moment, j'ai dit stop. On peut discuter, mais l'agression physique est intolérable."

Serie A Le joli coup : La Juve boucle l'arrivée de Locatelli IL Y A 19 HEURES

Je ne pouvais plus travailler avec cette personne

Ensuite, Gomez explique avoir rencontré son président, lui expliquant qu'il n'avait "aucun problème" à continuer son histoire avec la Dea. "J'avais compris que mon attitude n'avait pas été bonne en désobéissant à mon entraîneur. J'étais capitaine et j'ai donné un mauvais exemple. Mais j'ai demandé de recevoir des excuses de Gasperini, révèle-t-il. Le lendemain, devant toute l'équipe, je me suis excusé. Mais je n'ai rien reçu de Gasperini. Quelque chose n'allait pas : moi, j'avais fait une erreur, et pas lui ? Après quelques jours j'ai dit au président Percassi que je ne voulais plus jouer avec Gasperini. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas me laisser partir, le bras de fer a commencé : j'ai été mis à l'écart du groupe (...) Le président n'a pas eu les c******* de demander à Gasperini de s'excuser. Mais ce n'est pas tout, ils n'ont pas voulu me vendre à une autre équipe italienne, par peur que je renforce un concurrent. Dieu merci, Séville est arrivé."

Mis au courant des propos de son ancien joueur, le "Gasp" a rapidement répliqué dans des propos accordés à La Gazzetta dello Sport : "Le comportement de Gomez était devenu inacceptable, sur le terrain et en dehors, pour son entraîneur et ses coéquipiers. C'est lui qui m'a agressé physiquement. Mais la vraie raison de son départ, c'est le grave manque de respect envers les propriétaires du club."

L'international argentin a tenu à démentir cette accusation dans l'édition de L'Eco di Bergamo ce jeudi, en plus de maintenir sa version. "Ma relation (avec les propriétaires) n'a jamais cessé : elle a toujours été exceptionnelle. Le jour de mon départ, j'ai passé une heure dans les bureaux des Percassi, nous nous sommes enlacés et nous avons pleuré ensemble. Ce jour-là, il y a eu une discussion, pas un manque de respect. Gasperini n'était pas là (...) Je ne pouvais plus travailler avec cette personne. Je pensais sans cesse à l'agression et je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Il y avait déjà eu des situations similaires avec des coéquipiers, mais jamais personne n'avait eu une telle altercation."

Serie A "Je n'autorise personne à jouer avec mon nom" : La mise au point de CR7 sur son avenir HIER À 19:42