La Lazio Rome s'est tranquillement imposée chez la lanterne rouge la Salernitana (3-0), samedi lors de la 22e journée de Serie A, avec un doublé de Ciro Immobile de nouveau en tête du classement des buteurs avec dix-sept réalisations. Immobile a posé son empreinte sur la rencontre en moins de dix minutes avec ses deux buts, le premier à la conclusion d'une habile remise en talonnade de Sergej Milinkovic-Savic (7e), le second sur un service parfait de Pedro (10e).

Avec 17 buts en championnat (et 20, toutes compétitions confondues), l'attaquant italien, qui a également trouvé la barre de la tête (36e), reprend la tête du classement des buteurs devant le canonnier de la Fiorentina Dusan Vlahovic (16 réalisations). Cette victoire confortée après la pause par un but de Manuel Lazzari (66e) permet à l'équipe de Maurizio Sarri de prendre provisoirement la 6e place devant la Fiorentina (7e) et la Roma (8e). La fragile défense laziale s'est rassurée en ne prenant pas de but pour la première fois depuis plus de deux mois - déjà contre la Salernitana, à l'aller à Rome le 7 novembre (3-0).

Le club de Salerne, co-détenu jusqu'à la fin 2021 par le patron de la Lazio, Claudio Lotito, manque pour sa part l'occasion de célébrer par une victoire le premier match à domicile du nouveau propriétaire, l'entrepreneur italien Danilo Iervolino. Affaibli par l'absence d'une demi-douzaine de joueurs pour cause de Covid-19 et de Franck Ribéry (problèmes physiques), le promu reste bon dernier, à six points du premier non relégable (Venise, 17e). Le Torino confirme de son côté sa bonne période avec une quatrième victoire en cinq matches, sur le terrain de la Sampdoria (2-1). Les Grenats remontent à la 9e place, non loin des places européennes.

