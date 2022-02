La Roma remercie ses jeunes. La Louve, menée 2-0 à la pause à domicile, a sauvé un point contre l'Hellas Vérone (2-2) grâce à deux joueurs de moins de 20 ans entrés en seconde période, samedi lors de la 26e journée de Serie A. Cristian Volpato, 18 ans, a d'abord réduit la marque en reprenant un corner repoussé par la défense de l'Hellas trois minutes après son entrée en jeu (65e). Son premier but dans l'élite pour sa seconde apparition.

Puis Edoardo Bove, 19 ans, entré à la 78e minute, a arraché l'égalisation d'une frappe au ras du poteau après un autre corner frappé par Jordan Veretout (84e), sauvant un point pour cette Roma privée de plusieurs éléments clé (Zaniolo, Mancini, Mkhitaryan).

Mourinho voit rouge

L'Hellas Vérone a payé dans la dernière demi-heure l'énorme débauche d'énergie de la première mi-temps où la Roma avait été étouffée par un adversaire ultra-agressif. L'équipe d'Igor Tudor avait ouvert la marque après une belle combinaison sur coup franc répétée à l'entraînement, grâce à son meneur tchèque Antonin Barak (5e), auteur de son 10e but de la saison. Elle avait doublé la mise sur un contre conclu en force par le milieu français Adrien Tameze (20e).

Ce nul est le troisième consécutif (après le Genoa et Sassuolo) pour la Roma, à la peine depuis le début de l'année, et toujours septième, à six points de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions. Un rythme pas vraiment du goût de José Mourinho qui, pendant 90 minutes, s'est souvent transformé en ramasseur de balles pour rendre plus vite le ballon à ses joueurs. Et a fini par rentrer prématurément aux vestiaires, exclu pour un geste ironique envers l'arbitre alors qu'un joueur adverse se faisait soigner.

