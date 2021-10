Cette fois, Zlatan Ibrahimovic est vraiment quadragénaire. Dimanche dernier, le géant suédois de l'AC Milan, toujours blessé après une inflammation au tendon d'Achille, a fête son quarantième anniversaire au sein de la capitale lombarde. Dans un hôtel luxueux placé en plein centre, l'ancien attaquant de la Juventus, de l'Inter ou encore du PSG avait invité tous ses amis. De Marco Verratti à Salvatore Sirigu, d'Antonio Cassano à Adriano Galliani, de Paul Pogba à Mino Raiola... Autant dire qu'il y avait du beau monde.

Comme dévoilé par La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic a également tenu un discours à son arrivée. Et comme toujours, il a été fidèle à lui-même. "Je ne suis pas habitué à des moments comme ça, a lâché Zlatan. Normalement, c'est moi qui fais des cadeaux. J'en vois ici que j'ai maltraités, et pourtant ils sont venus quand même. Cela signifie que j'ai également fait quelque chose de bien. Je suis ému, merci à tous d'être là, vous me faites sentir jeune alors que j'ai 40 ans. Amusez-vous !"

Serie A "En tant qu'Italien, j'ai eu honte" : Chiellini revient sur les insultes racistes visant Koulibaly IL Y A 6 HEURES

Serie A La fédération italienne ouvre une enquête après les insultes racistes contre Koulibaly HIER À 09:54