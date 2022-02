Football

José Mourinho suspendu 2 matches : pourquoi Rome fait-elle bloc avec l'entraîneur de l'AS Roma ?

SERIE A - Suspendu pour deux matches après son geste lors d'AS Roma-Hellas Verone (2-2), José Mourinho a abîmé encore un peu plus son image, déjà bien écornée en Italie. Sauf à Rome où la ville a pris fait et cause pour lui. Dans Tour d'Europe, Guillaume Maillard-Pacini vous explique les ressorts d'une relation fusionnelle malgré des résultats décevants. (Real : S.Farvacque /Q.Guichard)

00:07:42, il y a une heure