Sky Italia, Goal Italia et La Gazzetta dello Sport. C'est une soirée qui, probablement, restera comme l'une des plus folles de l'histoire du mercato. Alors que le PSG serait en passe de céder Kylian Mbappé au Real Madrid pour 180 millions d'euros , Cristiano Ronaldo et la Juventus, eux, semblent très proches de la rupture. Dans l'air depuis quelques jours, cette information est confirmée ce jeudi soir paret

Selon ces médias transalpins, ce n'est désormais plus qu'une question de temps. Oui, après un peu plus de trois ans, CR7 et la Vieille Dame vont se séparer. Jorge Mendes, reparti de Turin après un passage express, serait sur tous les fronts pour concrétiser le transfert du quintuple Ballon d'Or à Manchester City, qui ne devrait plus tarder à soumettre une offre officielle. La Juve aimerait encaisser une trentaine de millions d'euros pour rentrer dans ses frais, alors que les Citizens pourraient proposer une somme aux alentours de 25 millions. "Les dernières reflexions sont en cours", rapporte La Gazzetta dello Sport. Lors du rendez-vous avec l'agent de CR7, la Juve a été claire ce jeudi : il ne partira pas libre.

L'histoire est terminée

Dans son émission "Calciomercato L'Originale", Gianluca Di Marzio, journalise italien spécialisé mercato, a confirmé que l'histoire était "terminée". "Il a communiqué au club qu’il ne veut plus porter ce maillot. Il a d’ores et déjà récupéré ses affaires dans le cadre de son départ (...) Il ne se sentait plus heureux", a-t-il expliqué, précisant que CR7 souhaitait vraiment quitter le club piémontais. Jorge Mendes aurait assuré à la Juve que l'offre de City arrivera bientôt.

Mbappé et Ronaldo sur le départ, le PSG et la Juve cherchent leurs héritiers

Pour remplacer Cristiano Ronaldo, la Juve s'est déjà mise au travail. Toujours selon Sky Italia, les Bianconeri souhaitent entamer leur reconstruction dès aujourd'hui. L'objectif ? Recruter un jeune attaquant. Ce jeudi, une rencontre a eu lieu avec Mino Raiola pour discuter de l'avenir de Moise Kean (Everton), qui est très courtisé dans cette dernière ligne droite du mercato. Gianluca Scamacca (Sassuolo) est également une piste. Mais la réflexion autour du jeune attaquant "peut rapidement évoluer", a annoncé Di Marzio.

Et Mauro Icardi dans tout ça ? La Juve aurait bien sondé cette piste ces dernières heures. Mais l'attaquant argentin souhaiterait rester au PSG, notamment si Kylian Mbappé venait à partir. Gabriel Jesus était également un objectif, mais Pep Guardiola souhaite le conserver à City. Aubameyang, Griezmann, Lacazette : beaucoup de noms ont été proposés à la Vieille Dame via des intermédiaires. En vain. Les Bianconeri visent, en priorité, des profils plus jeunes.

