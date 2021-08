Voilà, c'est fini. Et de manière plutôt brutale. Entre Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin, l'histoire s'est officiellement terminée ce vendredi aux alentours de 18h, lorsque Manchester United a officialisé le retour du quintuple Ballon d'Or . Si CR7 souhaitait donc fortement quitter la Vieille Dame, comme rapporté par la presse transalpine, il a toutefois tenu à publier un long message pour lui dire adieu. Trois saisons, ça ne s'oublie pas comme ça.

J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus

"Aujourd'hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe, écrit le Portugais sur Instagram. J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j'aimerai toujours la ville de Turin jusqu'à mes derniers jours. Les supporters bianconeri m'ont toujours respecté et j'ai essayé de répondre en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition."

Serie A Ronaldo ne s'est pas entraîné, Allegri confirme son départ IL Y A 8 HEURES

Dans son message, Ronaldo assure qu'une "belle histoire" a été écrite. "Je serai toujours l'un d'entre vous. Vous faites désormais partie de mon histoire, comme je sens que je fais partie de la vôtre. Italie, Juve, Turin, supporters bianconeri, vous serez toujours dans mon cœur", conclut-il, peu après avoir cité les paroles de l'hymne de la Juve. Assez pour se quitter bons amis ?

Serie A La rupture : Ronaldo et la Juve au bord de la séparation IL Y A 21 HEURES