La question n'est plus vraiment de savoir si Romelu Lukaku quittera l'Inter Milan. Mais plutôt de savoir quand. Pas vraiment à l'ordre du jour côté lombard, ce départ s'est accéléré depuis lundi. Et il est désormais proche d'aboutir selon les informations de Sky Italia. Selon la chaîne transalpine, le transfert devrait se boucler pour 115 millions d'euros. Et sans aucun joueur dans le deal, malgré les nombreuses tentatives des Blues (Zappacosta, Marcos Alonso...).

En Angleterre, le très sérieux The Athletic a confirmé la nouvelle et le montant du transfert. Le joueur va signer un contrat de cinq ans assorti d'un salaire de 12-13 millions d'euros. Malgré la révolte des tifosi, l'Inter s'apprête donc à céder "Big Rom". Pour le remplacer, plusieurs noms sont d'ores et déjà cités en Italie. Duvan Zapata (Atalanta Bergame) serait la grande priorité. Edin Dzeko (AS Rome), lui, pourrait également arriver du côté des Nerazzurri. En attendant, l'heure est probablement venue de dire adieu à l'un des grands bonhommes du dernier scudetto. Après Antonio Conte et Achraf Hakimi, Romelu Lukaku s'apprête à faire ses valises.

