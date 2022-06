La Gazzetta dello Sport, Gianluca Buffon, Angel Di Maria est très attendu en Italie . D'après le journaliste Fabrizio Romano, l'arrivée de l'ailier international argentin à la Juventus Turin devrait avoir lieu cette semaine. Alors que Massimiliano Allegri a insisté pour le recruter, le joueur de 34 ans, en fin de bail avec le PSG, devrait signer un an avec La Vieille Dame. Dans un entretien accordé lundi à, Gianluca Buffon, désormais gardien de Parme , a très fortement loué la très probable arrivée de l'ex-Madrilène.

Ad

"Les joueurs doivent être jugés par rapport au contexte dans lequel ils évoluent. Et aujourd’hui, la Serie A s’est extrêmement appauvrie techniquement, c’est incontestable. Dans la Serie A actuel, il serait donc comme Maradona", a lâché l'ancien Parisien. Les deux hommes se sont côtoyés un an au PSG. Lors de cette saison 2018-19, Angel Di Maria avait marqué 19 buts et délivré 17 passes décisives.

Serie A La piste Lukaku "faisable", l'après-Skriniar anticipé : Marotta décrypte le mercato de l'Inter IL Y A 2 HEURES

Serie A Gros temps de jeu, arrivée de Pogba, départ vers la Premier League… Le cas Rabiot en 5 questions IL Y A 4 HEURES