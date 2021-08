C'est officiel depuis ce mardi matin : Tammy Abraham s'est engagé avec l'AS Rome, qui a déboursé plus de 40 millions d'euros (+ bonus) pour recruter l'attaquant de Chelsea. Le montant de la transaction en fait la recrue la plus onéreuse de l'histoire des Giallorossi, se positionnant plus ou moins au même niveau que le Tchèque Patrik Schick en 2017. Abraham a "signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026", indique la Roma sur son site internet.

"Ca se sent quand un club vous veut vraiment, et la Roma me l'a montré sans équivoque", indique l'Anglais, cité par le club. L'arrivée d'Abraham à la Roma conclut un mouvement triangulaire qui a vu Romelu Lukaku quitter l'Inter Milan pour Chelsea puis Edin Dzeko partir de la Roma pour succéder au Belge chez les Nerazzurri. L'international anglais (6 sélections) va hériter du N.9 laissé libre par le Bosnien.

A Chelsea, Abraham était globalement peu utilisé par Thomas Tuchel et a vu son horizon se boucher toujours plus avec l'arrivée de la star Lukaku. Il a marqué 30 buts en 82 apparitions chez les "Blues" depuis ses débuts en 2016, mais il a vécu sa saison la plus prolifique en tant que professionnel sous le maillot d'Aston Villa, où il avait été prêté en deuxième division, avec 25 buts marqués en 2018-19.

