SportItalia, le directeur général de la Fiorentina Daniele Pradè a Nos portes sont ouvertes, a-t-il lâché. Même pour ces derniers jours de janvier. On ne peut pas se permettre de le perdre en fin de contrat, nous devons comprendre ce que veulent le joueur et son entourage." La réponse, Pradè la connaît probablement. Malheureusement pour lui, il s'agit d'un club à la rivalité historique : la Juventus. C'est une déclaration qui a mis le feu aux poudres. Et qui va probablement tout faire exploser. Lundi soir, au micro de la chaîne, le directeur général de la Fiorentina Daniele Pradè a officiellement confirmé le possible départ de Dusan Vlahovic dès ce mercato hivernal . Ce que personne n'aurait probablement imaginé, surtout du côté de Florence. ", a-t-il lâché.." La réponse, Pradè la connaît probablement. Malheureusement pour lui, il s'agit d'un club à la rivalité historique : la Juventus.

Après Roberto Baggio dans les années 90, ou plus récemment Federico Bernardeschi et Federico Chiesa, la Viola s'apprête à (re)vivre une "trahison" qui a déjà mis en rogne ses tifosi. Dans la nuit, plusieurs banderoles virulentes et racistes contre Vlahovic ont ainsi été accrochées aux alentours du Stadio Artemio Franchi. Si le départ de l'attaquant serbe était officieusement acté pour l'été prochain, la Fiorentina aurait préféré l'envoyer à l'étranger, notamment en Premier League. Mais la perspective de rejoindre Arsenal, qui offre 70 millions d'euros en plus du rachat de Lucas Torreira, n'emballe pas l'intéressé. Celle de rejoindre la Juve beaucoup plus.

Un accord Juve-Vlahovic déjà trouvé

Au moins 70 millions d'euros, sans contrepartie ou paiement différé", prévenait Pradè lundi soir, lui qui a tout fait pour prolonger son buteur. En vain. De quoi provoquer Ainsi, selon la presse italienne, le transfert de l'attaquant de 21 ans s'est sérieusement accélérée ces dernières heures. Entre la Vieille Dame et Vlahovic, un accord aurait d'ores et déjà été trouvé pour un contrat de quatre ans et demi, assorti d'un salaire de 7 millions d'euros. Reste maintenant le plus compliqué : en trouver un avec la Fiorentina. Le prix ? "", prévenait Pradè lundi soir, lui qui a tout fait pour prolonger son buteur. En vain. De quoi provoquer une rupture brutale entre les parties et couper le dialogue avec son entourage . Rocco Commisso, le fantasque président italo-américain de la Viola, espère désormais récupérer le plus d'argent possible pour l'actuel meilleur buteur de la Serie A, en compagnie de Ciro Immobile.

La Gazzetta dello Sport, un prêt avec obligation d'achat pourrait être une possibilité. Le tout pour un total de 60 millions d'euros. Une formule Il Messaggero, le club piémontais n'écarterait pas l'idée de proposer 65-67 millions d'euros cash. Une chose est certaine : la Fiorentina va recevoir une première offre officielle dans les prochaines heures. De son côté, La Nazione confirme que la Vieille Dame va mettre 60 millions sur le tapis. "Il pourrait devenir un joueur bianconero dans les prochaines heures, mais la situation semble définitivement penché pour la Juve (...) De nouveaux contacts sont prévus ce mardi", peut-on même lire dans les colonnes du quotidien de Florence. Aucun joueur ne devrait être intégré dans le deal, malgré certaines rumeurs envoyant Dejan Kulusevski en Toscane. Pour convaincre la Fiorentina, la Juve serait actuellement au travail pour dégager les finances nécessaires à une telle opération. Pas simple avec la situation actuelle. Selon, un prêt avec obligation d'achat pourrait être une possibilité. Le tout pour un total de 60 millions d'euros. Une formule non sans rappeler celle de Federico Chiesa à l'époque . Pour, le club piémontais n'écarterait pas l'idée de proposer 65-67 millions d'euros cash. Une chose est certaine : la Fiorentina va recevoir une première offre officielle dans les prochaines heures. De son côté,confirme que la Vieille Dame va mettre 60 millions sur le tapis. "", peut-on même lire dans les colonnes du quotidien de Florence. Aucun joueur ne devrait être intégré dans le deal, malgré certaines rumeurs envoyant Dejan Kulusevski en Toscane.

Milik ou Cabral pour le remplacer ?

"Nous avons actuellement un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 75 millions, on ne peut pas se permettre de risquer de le perdre gratuitement à la fin de son contrat en juin 2023", concédait Daniele Pradè à SportItalia. Consciente que sa valeur pourrait baisser au fur et à mesure que son contrat avance, la Fiorentina s'est donc convaincue de se séparer de Vlahovic avant le 31 janvier prochain. Au point que les noms pour le remplacer circulent déjà.

Selon les médias italiens, Arkadiusz Milik est une possibilité pour la Viola. Selon La Nazione, l'attaquant de l'OM verrait d'un bon œil un retour en Serie A après ses années au Napoli. Un prêt avec option (ou obligation) d'achat serait dans les tuyaux. Arthur Cabral, attaquant du FC Bâle, est également pisté. Une premère offre aurait même été transmise au club suisse, avec un accord tout proche confirmé par La Gazzetta dello Sport. Mais tout dépendra bien évidemment de l'épilogue du dossier Vlahovic, qui enflamme toute la Botte ce mardi...

