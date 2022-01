L’Inter est-elle lancée vers le titre ?

Après l'avoir abandonné au profit du Napoli, puis de l'AC Milan, le champion en titre a récupéré son fauteuil de leader juste avant la trêve. Le calcul est simple : depuis le 21 novembre dernier, l'Inter a tout raflé et remporté ses sept matches de championnat. Avec 49 buts inscrits en 19 matches, le rouleau compresseur nerazzurro emporte tout sur son passage depuis un mois et demi. Sans pitié. Demandez par exemple à l'AS Rome de José Mourinho, qui avait encaissé un cinglant 3-0 début décembre à l'Olimpico. Aujourd'hui, l'Inter est clairement favori à sa propre succession. Ce mois de janvier s'annonce toutefois crucial. Au menu, notamment : Lazio, Juventus (Supercoupe d'Italie) et Atalanta. Avant le derby début février, suivi d'un déplacement à Naples. Du (très) lourd pour la bande à Simone Inzaghi, qui devra également composer avec son huitième de finale de Ligue des champions face à Liverpool. Tout l'inverse de son rival milanais, éliminé de toutes les compétitions européennes et désormais focus sur la course au scudetto.

Comme l'Inter la saison dernière, l'AC Milan pourrait donc transformer cette élimination en un avantage. Un rendez-vous par semaine à préparer pendant six mois, avec seulement les rendez-vous de Coupe d'Italie en plus. Relégués à 4 points du leader, les Rossoneri pourraient ainsi en profiter pour récupérer des forces et des blessés. "On veut améliorer notre classement (2e) de la saison dernière", a récemment prévenu Paolo Maldini, même si l'objectif principal reste "une qualification en C1". Il s'agirait de la deuxième consécutive après des années de disette. Mais imaginer les "cugini" remporter un 20e titre, synonyme d'une deuxième étoile, fait probablement venir des sueurs froides aux tifosi milanais. Le Napoli et l'Atalanta, respectivement à 7 et 8 points de l'Inter, comptent également tout faire pour rentrer dans la course. Avec la Ligue Europa à gérer : le Barça pour les Napolitains, et l'Olympiakos Pirée pour les Bergamasques.

Ribéry va-t-il sauver la Salernitana ?

"Vas-y Francky, c'est bon". Voilà probablement ce que dira Daniele Iervolino, le nouveau propriétaire de la Salernitana, à Franck Ribéry avant la reprise de la saison. Menacée d'exclusion en cas de non-rachat d'ici au 31 décembre à minuit, la lanterne rouge a finalement trouvé son sauveur juste avant le gong . L'opération maintien, bien que mal embarquée, peut donc être lancée. Elle sera menée par l'ancien international français, leader technique et émotionnel de son équipe, même capitaine des siens à ses heures perdues. Si la mission s'annonce compliquée, elle n'est pas impossible pour autant. Avec 8 points au compteur et un match en moins, les Granata pourraient pointer - en cas de victoire face à l'Udinese - à 5 longueurs du Spezia de Thiago Motta, 17e et premier non-relégable. Impossible is nothing ?

Mourinho terminera-t-il la saison ?

Il n'a jamais été question d'une séparation ou d'un départ, nous fait savoir un dirigeant romain. Les difficultés font partie du football et nous nous y attendions. Mourinho restera sur le banc quoiqu'il se passe cette saison. C'est un projet à long terme et notre confiance en lui est absolue. Il a besoin de temps et il en aura." Opposée à l'AC Milan jeudi (18h30), la Roma, 6e du classement, espère terminer dans le top 4 pour décrocher une qualification en C1. Avec le "Mou" à sa tête. Malgré sept défaites en championnat, un derby perdu, un rendement inconstant, des déclarations contre une partie de son vestiaire et une humiliation historique (6-1 face à Bodø/Glimt en Ligue Europa Conference), José Mourinho a toujours la côte à Rome. Elle est même intacte. Cette fois, le fameux "ambiente romano", souvent toxique et fatal pour n'importe quel technicien de l'AS Rome , n'a pas encore eu raison du Special One. Les tifosi sont toujours derrière lui. Dan Friedkin, nouveau patron du club et qui a misé gros sur lui, aussi. ", nous fait savoir un dirigeant romain.." Opposée à l'AC Milan jeudi (18h30), la Roma, 6e du classement, espère terminer dans le top 4 pour décrocher une qualification en C1. Avec le "Mou" à sa tête.

Ikoné, Giroud, Rabiot... Quel "Frenchie" va briller ou se racheter ?

Avec l'arrivée de Jonathan Ikoné à la Fiorentina, la Serie A va prendre un peu plus l'accent français en cette deuxième partie de saison. L'ancien joueur du LOSC, fortement voulu par son nouveau club, risque de s'éclater dans le 4-3-3 de Vincenzo Italiano, qui avait expressément demandé un ailier cet hiver. Il devrait être rapidement lancé par son entraîneur, qui a remis la Viola sur de bons rails (7e) et confirmé, dans le même temps, tout le bien que l'on pensait de lui après son travail à Spezia.

Après une préparation estivale réussie et un début de saison positif, avec notamment un doublé dès la deuxième journée face à Cagliari, Olivier Giroud a marqué le pas avec l'AC Milan. Entre Covid et blessures, l'international français a disputé une quinzaine de matches toutes compétitions confondues pour quatre petits buts. Le dernier inscrit face au Torino le 26 octobre dernier. Les Rossoneri en attendent plus. Zlatan Ibrahimovic, qui a été contraint d'enchaîner les matches du haut de ses 40 ans, aussi. De retour après une longue blessure, Mike Maignan fait quant à lui l'unanimité à Milan. Tout comme Théo Hernandez, qui va toutefois devoir gommer quelques défauts dans son jeu, notamment une trop grande suffisance qui lui joue souvent des tours. Mais son statut reste celui d'un indéboulonnable, notamment en raison des difficultés de l'ex-Monégasque Fodé Ballo-Touré. De l'autre côté, couloir droit, Pierre Kalulu ne cesse de monter en puissance. Un joueur certainement surveillé de près par Didier Deschamps. Méconnaissable, Tiémoué Bakayoko, lui, doit profiter des absences de Franck Kessié et Ismaël Bennacer (partis à la CAN, ndlr) pour retrouver son niveau.

Critiqué par la presse, raillé par les tifosi, Adrien Rabiot est lui aussi en quête de rachat. Si tous les maux de la Juventus ne reposent pas uniquement sur son rendement, l'ex-milieu de terrain du PSG n'a rien fait pour les atténuer. "Chelsea joue de l'AC/DC, lui écoute du Chopin. Toujours trop lent, dévoré par Kanté ou n'importe quel joueur qui passe dans sa zone", écrivait notamment La Gazzetta dello Sport en novembre après le 4-0 reçu face à Chelsea. Deux options : le réveil ou le départ en fin de saison

Autre international français, mais même secteur de jeu : Jordan Veretout demeure toujours indiscutable à Rome, ce qui en fait un candidat sérieux pour le prochain Mondial 2022 avec les Bleus. Auteur du but décisif face à la Juve (1-2) le 27 octobre dernier au Stadium, le "minot" Maxime Lopez a disputé (presque) tous les matches avec Sassuolo : 18 sur 19. Alessio Dionisi, son nouvel entraîneur, en est fan. Un conseil pour finir : jetez un coup d'œil aux performances de Janis Antiste (Spezia).

La Juve va-t-elle se qualifier en C1 ?

La Vielle Dame avait déjà joué avec le feu la saison dernière, arrachant une place qualificative en C1 à la dernière journée grâce au suicide du Napoli contre l'Hellas. Si les difficultés ont été nombreuses lors de ces six premiers mois, Massimiliano Allegri et ses hommes ont finalement limité les dégâts avant la pause. Les voilà revenus à 4 points de la quatrième place, avec un choc face au Napoli ce jeudi soir (20h45) que pourraient leur permettre de ne pointer qu'à deux longueurs de la troisième. Ce serait quasi inespéré. Mais la dynamique est positive (4 victoires et 1 nul lors des 5 derniers matches) et l'humeur un peu meilleure. Si le scudetto est une utopie, un ticket pour la prochaine édition de la C1 est donc clairement à la portée. Il faudra pour ça commettre moins d'erreurs, trouver un fond en plus d'une trame de jeu, une attaque plus concrète, de la continuité et le meilleur Paulo Dybala. C'est-à-dire celui qui ne se blesse pas. Ou plus.

8e de Serie A, humiliée à Chelsea, Allegri dépassé : "La Juve regrette presque CR7"

"On doit faire un pas à la fois, a prévenu Max Allegri en conférence de presse mercredi. Il faut récupérer point par point sur la 4e place et trouver une vitesse de croisière qui manque depuis le début de saison. Le titre, il n'y a que l'Inter qui peut le perdre."

