La déroute subie dans la semaine à Chelsea (4-0) n’a visiblement pas encore été digérée par la Juventus. A domicile cette fois, la Vieille Dame est à nouveau tombée ce samedi en Serie A, battue par l’Atalanta d’un Zapata encore buteur (0-1). Les Turinois comptent désormais sept points de retard sur la 4e place, qualificative pour la Ligue des Champions et occupée par leur adversaire du soir.

Le mois de novembre avait parfaitement démarré pour les Bianconeri avec trois victoires en autant de rencontres (Zenit, Fiorentina et Lazio) qui semblaient avoir lancé leur saison. Mais cette dernière semaine est venue rappeler à Massimiliano Allegri que le chantier turinois n’est pas encore terminé.

La Juve plutôt timide, Dybala sur la barre

Face à l’Atalanta, l’espoir était pourtant de mise avec le retour de Paulo Dybala dans le onze de départ où figurait aussi Adrien Rabiot. L’Argentin a plutôt été à son avantage et il aurait même pu faire rugir l’Allianz Stadium. Mais son coup franc à la dernière minute a fracassé la barre d’un Musso battu (90e+5).

Avant cela, la Juve a cru ouvrir le score mais Toloi a effectué un retour magistral sur Chiesa (20e). La Vieille Dame, qui a perdu Federico Chiesa et Weston McKennie blessés, a rapidement été punie par une formation bien plus en place collectivement. Sur une récupération haute, Zapata a profité du mauvais alignement de de Ligt pour ouvrir le score et marquer un but historique (0-1, 28e - voir tweet).

Dans une seconde période très hachée (neuf cartons sur l’ensemble de la partie), seul Rabiot a fait briller Musso d’une belle frappe enroulée (65e). Beaucoup trop peu pour une équipe du standing de la Juventus qui doit absolument bien négocier une fin d’année très abordable sur le papier (Salernitana, Genoa, Venise, Bologne et Cagliari) pour ne pas se laisser distancer dans la course à la Ligue des Champions. Car oui, cette année, c’est bien l’objectif de ces Turinois.

