Les retrouvailles ont tourné à la punition. L'AS Rome de José Mourinho a été corrigée à domicile par l'Inter, son ancienne équipe, samedi, dans le cadre 16e journée de Serie A (0-3). Hakan Çalhanoğlu (15e), Edin Dzeko qui, lui, a réussi son retour au Stadio Olimpico (24e) et Denzel Dumfries (39e) ont inscrit les buts de visiteurs nettement supérieurs à des Romains curieusement passifs et totalement impuissants. L'Inter double provisoirement Naples et prend la 2e place à 1 point du Milan. La Roma est 5e, 12 longueurs derrière son bourreau du jour.

S'ils ont semblé vouloir entamer le match avec détermination, les Romains n'ont fait illusion que quelques secondes. Positionnés en 3-5-2 comme les visiteurs, ils ont très vite reculé dans leur moitié de terrain et se sont contentés de faire bloc en coulissant sans trop presser. Face à ces adversaires peu féroces, les Interistes n'ont pas tardé à ouvrir le score quand Çalhanoğlu a surpris le peu vigilant Rui Patricio sur un corner rentrant venu de la gauche (0-1, 15e).

Une Roma sans répondant

Inspiré, le meneur de jeu turc a ensuite été lancé à gauche de la zone de vérité après un bon mouvement collectif et a parfaitement servi en retrait Dzeko pour une reprise facile (0-2, 24e). Sifflé par le public local, l'ancien attaquant de la Louve n'a pas voulu fêter son 8e but de la saison en championnat, mais le mal était fait pour une Roma sans répondant. Calhanoglu a même failli refaire le coup sur corner (28e) et Dzeko a obligé Rui Patricio à s'employer dans la foulée (29e) avant de placer une bonne tête de peu au-dessus de la cible (31e).

Parfaitement servi à droite de la surface adverse sur un long centre d'Alessandro Bastoni, Dumfries, lui, a bien ajusté sa tête croisée (0-3, 39e). Le piston néerlandais qui a tardé à trouver ses marques à l'Inter, a enfin débloqué son compteur et pu afficher un large sourire. La rencontre était pliée à la pause. Mourinho et ses hommes n'ont même pas tenté de la relancer en seconde période. Toujours beaucoup trop prudents et tendres, ils ont regardé les visiteurs faire tranquillement tourner le ballon sans se révolter si ce n'est sur quelques fautes.

Les Interistes, eux, n'ont pas su profiter de leurs belles opportunités en fin de match pour encore corser l'addition. Ils ont tout de même infligé à la Roma une seconde défaite sans marquer de la semaine après celle à Bologne (1-0) et ont enchaîné, de leur côté, un cinquième succès après ce 18e match de championnat à l'extérieur avec au moins un but inscrit. De quoi se présenter en confiance sur le terrain du Real Madrid, mardi prochain, en Ligue des champions dans un duel pour la première place du groupe D.

