À l’issue du choc de la 23e journée de Serie A, le Milan AC et la Juventus Turin se quittent bons amis. À San Siro, aucune des deux équipes n’a su prendre le dessus, malgré un match très intense durant lequel la finition n’était tout simplement pas au rendez-vous (0-0). Si, pour la Vieille Dame, ce nul signifie un bon point pris à l’extérieur dans l’optique de se rapprocher du podium, les Rossoneri enchaînent une deuxième réception de suite sans victoire, ce qui permet à l’Inter de prendre un peu plus ses aises en tête du classement.

De l’enjeu, de l’engagement, de la tension… Le face-à-face entre le Milan AC et la Juventus Turin a accouché d’un spectacle à suspense mais n’a désigné aucun vainqueur à l’arrivée. Les deux clubs italiens se sont globalement neutralisés pendant 90 minutes, avec des attaquants qui ont passé leur temps à se casser les dents sur des défenses trop solides. Les Rossoneri n’ont pas été aidés non plus par la sortie précoce de Zlatan Ibrahimovic, qui semblait souffrir du talon d’Achille. Il a été remplacé par Olivier Giroud (28e), qui n’a pas été beaucoup trouvé par ses partenaires, à l’instar d’Alvaro Morata côté Juve.

Trop d’enjeu, zéro but

Preuve que la soirée aura été très pauvre en occasions franches, Mike Maignan et Wojciech Szczesny n’ont pas eu à beaucoup s’employer. Tout juste le gardien polonais a dû se montrer vigilant sur une frappe puissante de Rafael Leao (20e), quand son homologue français a dû dégager du poing un corner quasi direct de Juan Cuadrado (2e). Dans le dernier geste, les Rossoneri et les Bianconeri n’y étaient pas du tout, avec très peu de frappes cadrées en cumulé (4 seulement).

Ce match nul ne fait bien entendu les affaires de personne. Le Milan AC avait besoin d’oublier sa douloureuse défaite face à Spezia lors de la précédente journée, tandis que la Juve a besoin de cravacher pour retrouver le top 3, après un début de saison très compliqué. Les Rossoneri, désormais derrière le Napoli sur le podium, lâchent encore des points dans le duel qu’ils livrent à l’Inter pour le titre. Et, avant la rencontre déterminante à suivre entre les deux rivaux, les Nerazzurri comptent quatre longueurs d’avance avec un match en moins. Autant dire qu’une victoire de l’Inter pourrait bien être décisive.

