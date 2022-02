Un seul but mais un but qui change tout. En ouvrant rapidement le score (9e) sur une passe de Mike Maignan, Rafael Leao n'a pas simplement offert une victoire étriquée à l'AC Milan. Le Portugais a offert le fauteuil de leader à son club dans cette 25e journée de Serie A. Une semaine après avoir fait tomber l'Inter Milan dans le derby, les Rossoneri chipent donc pour un petit point d'avance la première place à leur ennemi de toujours, tenu en échec à Naples (1-1) mais qui garde un joker avec un match en retard.

Ad

On savait que la course au titre en Italie allait certainement être la plus serrée d'Europe, mais chaque journée qui passe renforce un peu plus ce sentiment. Après le score de parité entre Intéristes et Napolitains, samedi, les hommes de Stefano Pioli ont forcément eu la pression du résultat sur les épaules. Face à la Sampdoria, qui se bat pour ne pas descendre, l'AC Milan a d'ailleurs joué à se faire peur pendant 90 minutes.

Coppa Italia Un nouveau doublé et Giroud envoie le Milan en demie de la Coupe d'Italie 09/02/2022 À 21:54

Olivier Giroud (AC Milan) Crédit: Getty Images

Giroud en panne de réussite

Non pas que le club gênois ait posé des problèmes aux Milanais. Mais c'est bien l'incapacité d'Olivier Giroud et des siens à tuer le match qui aurait pu s'avérer fatale. Restant sur deux doublés de suite en championnat, l'attaquant français n'a pas connu pareille réussite dans cette rencontre dominicale à San Siro. La tour de contrôle milanaise a tenté, surtout en deuxième mi-temps, mais s'est heurtée à Falcone dans le but de la Samp', à l'image de ce magnifique ciseau à l'heure de jeu (60e).

Sans Théo Hernandez, suspendu après le derby, ni Zlatan Ibrahimovic, toujours sur le flanc, le Milan s'est enfermé dans un faux rythme qui aurait pu lui coûter cher si la Sampdoria s'était montrée plus entreprenante après l'ouverture du score précoce.

Maignan décisif offensivement

Et quand un Français du Milan n'est pas en réussite, c'est un autre qui prend la relève. Impressionnant dans le derby milanais et confirmant tout le bien que pensent les supporters depuis son arrivée, Mike Maignan s'est montré décisif là où on ne l'attend pas. Loué pour son jeu au pied, l'international français s'est mué en passeur décisif en trouvant Rafael Leao à 65m devant lui, le Portugais faisant ensuite le reste grâce à sa vitesse et sa technique pour un but 100% ex-Lillois (1-0, 9e).

Il faut remonter à 2006 et Dida pour voir un portier milanais être passeur. C'était déjà contre une équipe de Marco Giampaolo... L'AC Milan s'est contenté du plat principal à l'heure de se mettre à table mais il n'a pas eu besoin de grand chose pour être repu. Voilà le club lombard qui fait désormais la course en tête.

Rafael Leao (AC Milan) Crédit: Getty Images

Serie A Un derby qui laisse des traces : Suspension pour Inzaghi, amendes pour Martinez et Hernandez 08/02/2022 À 16:32