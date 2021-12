La Lazio, qui restait sur deux sévères défaites en Serie A, n'a pu renouer avec le succès jeudi soir à domicile, concédant le nul au bout du temps additionnel contre l'Udinese (4-4) lors d'un match à rebondissements en clôture de la 15e journée du Championnat d'Italie. Dominée à domicile par la Juventus (0-2) le 20 novembre puis surclassée à Naples (4-0) dimanche dernier, la Lazio était menée 2-0 après un doublé du jeune attaquant portugais Beto (17e, 32e) sous la pluie du Stadio Olimpico.

Ciro Immobile a réduit la marque pour les Romains, inscrivant au passage son onzième but de la saison, mais les hommes de Luca Gotti ont aggravé le score juste avant la mi-temps, par l'Argentin Nahuel Molina (44e). La Lazio de Maurizio Sarri a ensuite cru être parvenue à renverser le match en inscrivant trois buts en seconde période, au cours de laquelle un joueur de chaque camp a été exclu pour deux cartons jaunes: l'Espagnol Patric côté Lazio (57e) et Molina côté Udinese (69e).

Un but au bout de la nuit

Le vétéran espagnol Pedro a d'abord réduit le score (51e), le Serbe Sergej Milinkovic-Savic a égalisé d'une superbe frappe du gauche dans la lucarne (56e) et Francesco Acerbi a pensé arracher la victoire de la tête (79e). Mais l'équipe du Frioul a égalisé au bout du temps additionnel, par l'Allemand Tolgay Arslan, qui a repris victorieusement une passe en retrait sur coup franc de l'Argentin Fernando Forestieri (90e+9).

Assommée, la Lazio reste 9e (22 pts) et l'Udinese 14e (16 pts). Plus tôt dans l'après-midi, le Torino, qui menait 2-0 après un quart d'heure de jeu grâce à des buts de Tommaso Pobega (10e) et du Croate Marko Pjaca (15e), a été accroché sur son terrain par Empoli (2-2). Mais les Turinois ont joué à dix à partir de la 32e minute suite à l'exclusion de l'Ivoirien Wilfried Singo. Deux minutes après ce carton rouge, Empoli a réduit la marque par Simone Romagnoli (34e), puis Andrea La Mantia a égalisé (72e). Le Torino reste treizième avec avec huit points d'avance sur le premier relégable, le Genoa, et Empoli reste onzième.

