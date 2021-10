C’est presque miraculeux. Longtemps menée après l’ouverture du score d'Edin Dzeko, la Juventus a arraché le nul, dans les ultimes minutes, sur le terrain de l’Inter (1-1), à l’occasion de la neuvième journée de Serie A. Un résultat obtenu suite à un penalty accordé grâce au VAR et transformé par Paulo Dybala, de retour de blessure. Mais, au final, ce score de parité ne fait les affaires de personne. Puisque l’Inter, troisième avec 18 points, et la Juventus, sixième avec 15 unités, se retrouvent loin derrière le duo de tête, Naples et l’AC Milan, qui ont déjà engrangé 25 points.

