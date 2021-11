À l'époque, la région Lombardie n'avait pas hésité longtemps au moment de choisir son visage pour tourner un spot de sensibilisation au Covid-19. Face caméra, et avec vue sur tout Milan en toile de fond, Zlatan, Ibrahimovic invitait alors les habitants de la capitale lombarde à respecter "les règles, distanciation et masque, toujours". "Le virus m’a défié et je l’ai vaincu. Mais tu n’es pas Zlatan, ne défie pas le virus", y expliquait l'attaquant de l'AC Milan. Parce que Zlatan reste Zlatan. "L'idée est venue le soir du derby, confiait Attilio Fontana, président de la Lombardie, en octobre 2020. Il revenait de convalescence (Ibrahimovic était atteint du Covid-19, ndlr) et, à ce moment précis, j'ai pensé qu'il pouvait nous aider et lancer un message important. Il a accepté sans attendre, montrant une grande sensibilité et disponibilité." Pas vraiment étonnant lorsqu'on connaît l'attachement du quadragénaire suédois à une ville qu'il considère comme sa "deuxième maison".

"Aujourd'hui, Milan est une ville encore plus belle, plus positive et plus internationale, confiait-il dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport en juillet dernier. C'est ma deuxième ville, ma deuxième maison. Même l'Italie est ma deuxième maison. J'aime les Italiens. Mon coeur n'a jamais été trop loin de votre pays." Entre ses passages à Turin et la Juventus (2004-2006), Milan et l'Inter (2006-2009) puis l'AC Milan (2010-2012) avant d'y faire son retour en janvier 2020, l'ancien joueur du PSG est une figure du pays. Au point qu'il a même récemment été invité à co-présenter le traditionnel festival de Sanremo. De quoi donner une idée de la dimension prise par Zlatan de l'autre côté des Alpes. Et à Milan, il fait désormais partie des murs. Le voilà en passe de disputer son douzième derby en Serie A, dimanche soir (20h45), après en avoir joué cinq sous le maillot de l'Inter et six avec celui de l'AC Milan. Pour un total de huit buts.

Amour et haine

D'Amsterdam à Barcelone, de Paris à Manchester en passant par Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic a posé ses valises dans bien des villes durant sa longue carrière. Avec toujours le même épilogue : un départ plus ou moins triomphant. Mais le globe-trotteur suédois est toujours revenu vers une seule. Milan, évidemment. D'abord en août 2010, puis enfin en janvier 2020. Comme s'il ne parvenait pas à s'en détacher. Comme deux aimants impossibles à séparer. Ibra-Milan, Milan-Ibra. L'histoire d'amour entre un joueur et une ville. Ou du moins une partie, puis celle nerazzurra ne le porte pas (ou plus) vraiment dans son cœur. Un peu comme si son départ au Barça en juillet 2009 avait emporté avec lui tous les souvenirs, les victoires et les trophées.

Aujourd'hui, tous les tifosi de l'Inter vous diront que ce transfert était un cadeau béni des dieux, puisque Samuel Eto'o, grand artificier du "Triplete" la saison suivante, était arrivé en échange. Avec 46 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'Inter. Quand on connaît la suite, ce deal peut être considéré... un braquage. En portant peu après le maillot du rival milanais, inscrivant même le but victorieux lors de son premier derby face à l'Inter (et sous la Curva Nord...), Zlatan tirait définitivement une croix sur un semblant de relation avec ses ex-supporters.

Dans l'autre partie de Milan, celle rouge et noire, le sentiment est forcément tout autre concernant Ibrahimovic, revenu l'an dernier pour "sauver" son ancien club, alors en crise depuis bien des années. Sans son come-back, les Rossoneri seraient-ils parvenus à revenir en Ligue des champions après une abstinence longue de sept années ? Et occuperaient-ils aujourd'hui la première place du classement du championnat avec le Napoli ? "Aucun joueur au monde n'aurait été capable de changer l'histoire et la mentalité de Milan à ce moment précis", estimait Zvonimir Boban, qui occupait la fonction de "Chief Football Officer" du club lombard au moment du retour de Zlatan, au début du mois dans un entretien à Sportweek. "J'ai toujours eu le cœur ici, même quand je jouais dans d'autres équipes, assurait-il dans un entretien accordé à Milan TV. C'est un club qui m'a toujours bien traité et m'a redonné le sourire à mon arrivée en 2010. Depuis, il n'a jamais disparu. C'est comme si je n'étais jamais parti." Voilà qui ressemblerait bien à de l'amour, non ?

Objectif Qatar 2022 ?

Au sein d'une ville peuplée par plus d'un million d'habitants, Zlatan Ibrahimovic se sent tout simplement comme l'un d'entre eux. "Ici, il a ses habitudes depuis des années, nous confie un salarié de l'AC Milan. Il fréquente souvent les mêmes restaurants et les mêmes lieux. Zlatan a également beaucoup de ses amis, comme Ignazio Abate, son ancien coéquipier avec qui il est resté très proche. Lorsqu'il dit que c'est sa deuxième maison, ce n'est pas un mensonge. Ici, à Milan, il est comme chez lui." Après avoir passé ses premiers mois à l'hôtel, "Ibra" habite aujourd'hui dans un appartement luxueux dans le quartier d'affaires de Porta Nuova. Pour gérer ses nombreuses activités et affaires, qui dépassent le cadre du football, la capitale lombarde est également l'endroit idéal. De quoi y rester encore plusieurs années ? Avec lui, tout est possible. Même si la tentation de retourner en Suède, sa première maison, existe. Une décision qu'il prendra avec sa compagne Helena Seger, également mère de Maximilian et Vincent, ses deux enfants.

"L'idée d'une prolongation de contrat avec l'AC Milan est dans les tuyaux, révélait La Gazzetta dello Sport cette semaine. Zlatan rêve de jouer la Coupe du monde 2022, mais uniquement s'il sera encore au top de sa forme. Une fois qu'il aura pris sa retraite, ce que personne n'imagine pour l'instant, un futur de dirigeant pourrait l'attendre." Mais pour l'heure, cette reconversion n'est pas d'actualité. Zlatan a un derby à jouer ce dimanche. Celui de sa ville, Milan. Et quelque chose nous dit que c'est loin d'être le dernier.

