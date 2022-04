Dusan Vlahovic, d'un tacle rageur, a offert une victoire difficile à la Juventus Turin chez le mal classé Cagliari (2-1), samedi lors de la 32e journée de Serie A, pour conforter la place des Bianconeri dans le Top 4. Lancé en profondeur par Paulo Dybala, le Serbe semblait un peu court mais a réussi à reprendre le ballon en taclant un défenseur pour donner l'avantage décisif aux Turinois à l'entame du dernier quart d'heure (75e).

La Juve, malgré une large domination, n'a pas eu un match facile chez le 17e et premier non-relégable: menée d'entrée sur le 12e but de la saison du néo-international italien Joao Pedro (10e), elle a dû attendre les ultimes secondes de la première mi-temps pour égaliser sur une tête de Matthijs de Ligt (45e). Pas spécialement vernie avec l'arbitrage, avec un but égalisateur refusé auparavant à Luca Pellegrini (23e) pour une main pas évidente d'Adrien Rabiot sur le tir, la "Vieille dame" a eu le mérite de continuer à attaquer sans se désunir.

Vlahovic, lui, a eu le mérite de ne pas se décourager malgré le marquage ultra-serré de Matteo Lovato et quelques gestes d'agacement après avoir raté un duel avec le gardien sarde Alessio Cragno (73e). Il en a été récompensé par ce but rageur, son 22e de la saison en championnat, affichant ainsi son envie de revoir rapidement la Ligue des champions, promise aux quatre premiers du championnat, après en avoir un avant-goût bien bref en huitièmes de finale contre Villarreal (1-1, 0-3). Et si son entraîneur Massimiliano Allegri clame que la Juve est hors-course pour le titre, les Bianconeri restent bien calés à l'affût du trio de tête, et à cinq points du leader l'AC Milan, qui se déplace dimanche chez le Torino.

