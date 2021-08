Les Rossoneri n’ont pas été brillants, mais ils ont été appliqués et cela a suffi. Dans le cadre de la 1e journée de Serie A, l’AC Milan s’est imposé à Gênes sans trop trembler, face à la Sampdoria (0-1). Le seul but de la rencontre a été inscrit par le milieu de terrain espagnol Brahim Diaz, en tout début de match (9e). Les Français Olivier Giroud et surtout Mike Maignan, nouvelles recrues de l’équipe lombarde, ont réussi leurs débuts en match officiel pour le club aux 18 Scudetti.

