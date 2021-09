C'est un coup dur dont la Juventus Turin, déjà en difficulté en ce début de saison, se serait bien passée. Paulo Dybala, devenu principal animateur de l'attaque turinoise depuis le départ de Cristiano Ronaldo en août, est rentré directement au vestiaire dimanche, après 20 minutes de jeu contre la Sampdoria de Gênes lors de la 6e journée de Serie A, pour une blessure probablement d'ordre musculaire à trois jours de la réception de Chelsea en Ligue des champions. Il a été remplacé par le Suédois Dejan Kulusevski.

Cette sortie a brutalement mis fin à un superbe début de match qui a vu l'Argentin de 27 ans ouvrir la marque d'une jolie frappe du gauche et offrir deux belles balles de but, non converties par Federico Chiesa, puis Alvaro Morata.

Dybala, mis au coeur du jeu par Massimiliano Allegri, a bien démarré le nouveau championnat après avoir connu une saison tronquée la saison dernière en raison de plusieurs blessures.

