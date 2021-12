L'Inter Milan continue son festival offensif. Le leader de Serie A a pulvérisé la lanterne rouge, la Salernitana (5-0), et fait un pas de plus vers le titre honorifique de champion d'hiver, vendredi lors de la 18e journée. Ivan Perisic de la tête (11e), Denzel Dumfries en force sous la barre (33e), Alexis Sanchez au terme d'une action collective d'école (52e), Lautaro Martinez en opportuniste (77e) et enfin Roberto Gagliardini (87e) ont acté cette sixième victoire de rang en championnat, la cinquième sans prendre de buts.

A une journée de la mi-saison, les Nerazzurri portent provisoirement leur avance à quatre points sur l'AC Milan (2e) et six sur l'Atalanta (3e), qui accueillent respectivement Naples (4e) dimanche et la Roma (6e) samedi. La Salernitana, à l'image d'un Franck Ribéry en jambes, a tenté de résister et aurait pu égaliser sans une sortie déterminante de Samir Handanovic devant Joël Obi (30e). Mais elle ne pouvait pas grand-chose contre la meilleure attaque du championnat, qui a établi un nouveau record de buts marqués par l'Inter sur une année civile (103 avant le dernier match contre le Torino).

Le promu reste lanterne rouge, dans un contexte plombé par une menace d'exclusion du championnat. La Fédération avait en effet exigé en début de saison que le club soit vendu d'ici le 31 décembre pour couper les ponts avec Claudio Lotito, l'un de ses co-propriétaires qui est aussi patron de la Lazio. Mais aucun acheteur n'a encore été identifié. Avec une banderole géante affichée derrière un but, les supporters de La Salernitana ont rappelé leur attachement au club, qu'il joue en "amateur, en promotion ou sur des terrains de banlieue" alors qu'une réunion se penchera sur cette affaire mardi à la Fédération.

