La Ribéry-mania. Depuis son arrivée dans la ville de Salerne, lundi matin, le Français a provoqué une euphorie digne d'une rockstar, lui qui s'est engagé avec la Salernitana. "FR7" était libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat de deux ans avec la Fiorentina, le club florentin ne lui ayant pas proposé de prolongation comme il le souhaitait. "Franck Ribéry est un joueur de la Salernitana", a annoncé dans un communiqué la formation de Salerne, ville côtière près de Naples.

Ribéry, qui a signé pour un an, avec une option pour une année supplémentaire, a été accueilli au stade de l'Arechi par ses coéquipiers et 5.000 tifosi en délire. "C'est une passion incroyable et c'est pour ça que je suis venu à Salerne (...). Je suis venu apporter mon expérience à l'équipe", a expliqué le joueur au cours d'une conférence de presse. "Moi, je vis pour le football. Si je vivais pour l'argent, je ne serais pas ici. Ma famille est fondamentale, c'est pour cela que je suis allé à Munich pour en parler avec eux (...) Je me sens encore très bien. J'ai une passion en moi, non seulement de jouer au football mais aussi de pouvoir aider l'équipe. La passion des tifosi a beaucoup joué dans mon choix", a-t-il ajouté.

La "Madonna de Salerne"

A Salerne, l'annonce de l'arrivée de l'ex-star du Bayern Munich et des Bleus a déjà soulevé les passions ces derniers jours, avec notamment l'apparition de maillots floqués à son nom et portant son numéro fétiche, le 7. Ce qui avait poussé le club à annoncer de possibles poursuites judiciaires à l'encontre de cette production non officielle. Ribéry, que certains voient désormais comme le "Maradona de Salerne", aura pour mission principale de contribuer au maintien en Serie A de la Salernitana, qui dispute la troisième saison de son histoire dans l'élite, la première depuis l'exercice 1998-99. Deuxième de Serie B la saison dernière, le promu a débuté par deux défaites contre Bologne (2-3) et l'AS Rome (0-4).

Du montant du salaire (1,5 million d'euros pour la saison) au logement, tout avait été négocié ces derniers jours, selon plusieurs médias, avec un joueur séduit par l'enthousiasme des supporters de la Salernitana.

