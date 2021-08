L'AC Milan avait l'accent français, ce lundi soir, pour sa première sortie de sa saison face à la Sampdoria Gênes (0-1). Un Français dans les buts (Maignan), un autre en défense (Théo Hernandez) et enfin un dernier en attaque (Giroud) : le club lombard a agrandi sa colonie tricolore cet été avec l'arrivée de l'ancien portier du LOSC et du désormais ex-attaquant de Chelsea. Titulaires face aux Blucerchiati, ils se sont montrés convaincants. Même si Giroud aurait "aimé marquer", dixit Stefano Pioli, son entraîneur.

Maignan, taille patron

"C'est un champion pour la personne qu'il est et pour le fait qu'il travaille pour toute l'équipe, a expliqué le technicien lombard à DAZN après la rencontre. C'est un joueur qui te fait grandir, qui donne des conseils et qui connaît parfaitement un vestiaire. Il a fait un super match. Il voulait marquer mais il n'y est pas parvenu : ça arrivera vite." Combattif, volontaire et disponible : le champion du monde 2018 s'est mis au service du collectif du côté du Stadio Luigi Ferraris de Gênes. Il aurait pu ouvrir son compteur en fin de première mi-temps, mais après avoir parfaitement contrôlé un long ballon reçu dans la surface, il voyait sa frappe arrêtée miraculeusement par Emil Audero, le gardien de la Samp. En réalité, Giroud avait été signalé hors-heu, même si le ralenti laissait quelques doutes.

De son côté, Mike Maignan a livré un match plein pour sa grande première dans la cage milanaise. L'ex-gardien du LOSC a notamment impressionné les observateurs pour son jeu au pied (court comme long), sa personnalité et ses nombreux arrêts, tous décisifs pour maintenir le score en faveur des siens. "Il s'intègre très bien, a réagi Pioli. J'aime sa mentalité et son envie d'apprendre. Il tenait à faire un bon match pour sa première. J'apprécie beaucoup sa capacité à alterner le jeu court et le jeu long. Cela donne une nouvelle possibilité de jeu si l'adversaire vient nous chercher haut. Il doit être lucide et capable de trouver les bonnes solutions en fonction des moments d'un match. Aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié ses choix. Je suis content de sa manière de travailler. C'est un gardien disponible, curieux, volontaire et très fort." La France, ça vous gagne.

