Comme à chaque "derby de la Madonnina", nom de la Vierge surplombant le Duomo de Milan, San Siro, la "Scala du football" va revêtir samedi ses habits de lumière. Mais pour combien d'années encore? L'Inter Milan et l'AC Milan, plus que jamais rivaux dans la bataille pour le scudetto, sont en revanche d'accord pour tourner la page San Siro. Ils ont officialisé en décembre le projet de nouvelle "Cathédrale", attendue d'ici quelques années à côté du San Siro actuel.

Du vénérable stade existant, le projet serait de n'en garder qu'une ou deux tours, en souvenir. Et même s'il échappait à la destruction, il ne deviendrait qu'un "morceau de ciment mort" sans ses deux clubs, estime Gianfelice Facchetti dans un entretien à l'AFP. Le fils de Giacinto Facchetti, monument de l'Inter Milan et de la Nazionale dans les années 1960 et 70, assure ne pas avoir d'avis tranché. Mais il regrette l'absence de débats autour de ce "symbole", notamment lors de la récente campagne des municipales. Et ce alors que pointent déjà à l'horizon les JO d'hiver de Milan/Cortina et la cérémonie d'ouverture en possible chant du cygne de San Siro, un siècle tout juste après son inauguration en 1926.

Derby "poétique et romantique"

Le débat, ce metteur en scène et comédien de 47 ans y a contribué l'an dernier en publiant un livre ("Il était une fois à San Siro"), contant ce que représente l'enceinte pour la ville et pour l'histoire sportive italienne. Il y raconte notamment comment ce stade fut le premier de la ville dédié au football, avec des tribunes à l'anglaise à l'origine, à l'instigation de l'industriel Piero Pirelli, alors président de l'AC Milan. Puis comment il est aussi devenu celui des Nerazzurri, à partir de 1947, en prenant même en 1980 le nom de Giuseppe Meazza, star de l'Inter de l'entre-deux-guerres (ayant brièvement aussi joué au Milan).

"Pour tous, il reste San Siro", précise Gianfelice Facchetti. Notamment pour les supporters rossoneri qui ont vécu une douloureuse relégation en Serie B, précisément l'année de son baptême en 1980, sanction consécutive à l'affaire de paris clandestins du "totonero". "Je ne pense pas qu'il existe en Europe une ville où deux clubs avec des identités et des palmarès aussi riches aient ainsi partagé une bonne partie de leur histoire dans un même lieu", dit-il. Le spectacle qu'offre le derby de Milan, poétique et romantique, "n'existe nulle part ailleurs en Italie."

Un an au stade

Cette histoire, la connaît par coeur: "D'après mes calculs, j'ai passé à San Siro environ un an complet de ma vie, entre les matches et les concerts !" "J'ai vécu San Siro à différents moments et sous différents angles, je le trouve toujours plus magnétique, y compris quand il ne s'y passe rien", ajoute celui dont le compte Instagram rassemble des dizaines de photos de différentes époques. L'idée de raconter "son" San Siro est venue en retournant voir des matches la saison dernière, en bénéficiant d'invitations de l'Inter dans un stade fermé au grand public pour cause de coronavirus.

"A un moment où tout ce qui nous semblait évident l'était un peu moins, comme aller au stade, j'ai eu le sentiment que ce vide nous parlait et nous disait des choses sur ce qui s'est passé à San Siro. J'ai voulu faire parler ce vide alors qu'on commençait à parler avec insistance de son avenir et d'une possible destruction", explique le dramaturge.

"Je ne sais pas ce qui va arriver, mais cela devrait survenir sans même qu'on en parle? ", s'interroge-t-il, réclamant notamment davantage de discussions sur la possibilité de moderniser ce stade déjà réaménagé et agrandi plusieurs fois, la dernière en 1990. "San Siro est un lieu de culture populaire. Et où il y a de la culture populaire, il doit y avoir de la démocratie", conclut-il.

