Le capitaine de la Juventus est un bon soldat. Même si le projet d'une Super League européenne, porté par les dirigeants turinois, a vite avorté, Giorgio Chiellini y reste favorable. "Le monde change et nous devons nous adapter", a assuré le défenseur de 37 ans dans une interview accordée à DAZN.

Actuellement blessé à une cuisse et forfait pour les matches de la Nazionale contre la Suisse et l'Irlande du Nord en qualifications pour le Mondial 2022, Chiellini a pris le temps de faire part de ses réflexions au sujet de l'avenir du footbal européen. "Cela fait quelques années que j'en parle avec Andrea Agnelli (président de la Juventus), a expliqué l'international italien. Le futur du football doit passer par une européanisation. Un joueur du niveau de la Juve, avec tout le respect pour les autres équipes, il a envie de disputer ces matches. Les athlètes mais aussi les fans, veulent davantage de gros matches européens".

Point de non-retour"

En avril dernier, douze clubs dont trois italiens avaient annoncé la création d'une compétition privée et fermée, concurrente de l'UEFA et de sa Ligue des champions. Devant la révolte de leurs supporters, les clubs anglais avaient fait marche arrière au bout de seulement 48 heures. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou la Juventus, eux, n'ont toutefois jamais officiellement renoncé au projet.

"Nous avons atteint un point de non-retour, estime ainsi Giorgio Chiellini. Les institutions, les clubs et les joueurs doivent se rencontrer pour réformer le calendrier et booster ce sport. Aux Etats-Unis, ce sont les meilleurs pour ça, ils ont réussi à créer un engouement autour de chaque sport".

Trop de clubs en Serie A

L'expérimenté défenseur central s'attaque d'ailleurs également au championnat italien, pas assez dense et compétitif selon lui. "Il y a trop d'équipes en Serie A aujourd'hui, nous devrions être 18 voire 16, a-t-il assuré à DAZN alors que le règne de la Juventus a pris fin au printemps dernier après neuf sacres d'affilée. Cela permettrait d'augmenter la compétitivité et laisserait davantage de temps pour les matches européens".

Si l'International Board a dernièrement fait évoluer les règles du football, Giorgio Chiellini réclame encore plus de changements. "Même si les romantiques aimeraient l'abolition du VAR ou de la règle du hors-jeu, le monde change et nous devons nous adapter à ce changement, clame le champion d'Europe. Le problème c'est qu'il n'y a aucun dialogue aujourd'hui et que nous nous retrouvons dans une situation intenable pour tout le monde".

